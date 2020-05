Danimarca, all’asta mezz’ora di allenamento con Eriksen: è l’idea di un’organizzazione no profit

Trenta minuti di allenamento con Christian Eriksen via Internet. E’ questa una delle iniziative proposte dall’organizzazione no profit danese Fodboldfonden in collaborazione con la casa d’aste di Copenaghen, Bruun Rasmussen. L’asta, con scadenza il pomeriggio del 2 giugno, mette in palio mezz’ora di chiaccherata e allenamento via Internet con diversi atleti, fra cui i due calciatori nerazzurri. Oltre a Eriksen al progetto hanno aderito anche altri calciatori, che hanno messo in palio le loro divise: fra di essi, il suo compagno di squadra Romelu Lukaku, Jannik Vestergaard (Southampton), Erling Haaland (Borussia Dortmund) e Kasper Schmeichel (Leicester). Tutti i profitti saranno devoluti in beneficenza.

Foto: profilo Twitter ufficiale FC Inter