Danilo: “Faremo grandi cose con Allegri. Ronaldo rimarrà alla Juve”

Il terzino della Juventus, Danilo, impegnato in questi giorni con il suo Brasile a lottare per la conquista della Copa America, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport riguardo Massimiliano Allegri e Cristiano Ronaldo:

“Allegri? Sono curioso e molto motivato. Il curriculum di Max parla per lui, avere un tecnico vincente è il massimo per chi vuole sempre migliorare come me. Penso che insieme possiamo fare grandi cose. Se ritroverò Ronaldo al mio ritorno in Italia?Sicuramente. Averlo in squadra per noi è importante, perché porta in dote una valanga di gol, e poi è un caro amico, ci conosciamo dai tempi del Real. Sarà ancora con noi la prossima stagione”.

Infine, un pensiero su Gabriel Jesus: