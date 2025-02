Danilo Veiga si presenta al Lecce: “Voglio dare il mio contributo, la Serie A è tra i migliori campionati al mondo”

Il terzino ex Estrela Amadora Danilo Veiga, nuovo innesto del Lecce, si è presentato in conferenza stampa al fianco del direttore sportivo Trinchera. Queste le sue dichiarazioni.

“Conosciamo benissimo l’Estrela Amadora dopo aver prelevato in estate Gaspar. Di lui si dice un gran bene, è un ragazzo giovane, crediamo nelle sue potenzialità e ha avuto esperienze che lo rendono maturo per la Serie A”. Il Lecce, oltre a Danilo Veiga, ha prelevato anche Tiago Gabriel dal club portoghese in questa sessione di mercato, dopo aver operato in estate l’acquisizione di Gaspar: “Danilo Veiga lo conoscevamo già ma negli ultimi mesi abbiamo tenuto d’occhio spesso l’Estrela, una squadra che ci ha incuriosito per alcuni calciatori interessanti. Da qui abbiamo pensato di dare l’opportunità a Danilo dopo ciò che ha dimostrato in questi mesi entrando anche nel giro della Nazionale Under 21”.

Le parole di Danilo Veiga: “Sono un giocatore abbastanza offensivo, ho ben compreso che la Serie A è tattica e devo migliorare. Sono forte fisicamente, mi distinguo per rapidità e voglio dare il contributo con le mie qualità. Le prime impressioni nel Lecce? Come ben si sa, il campionato di A è tra i migliori al mondo, ho percepito l’atmosfera che si respira a Lecce, un club storico che avrà il mio contributo sin da oggi”.

Danilo Veiga si è confrontato con Gaspar, suo ex compagno all’Estrela, prima di accettare la destinazione: “Ho parlato con lui, mi ha aiutato fin da subito e mi ha raccontato come adattarmi nel club e in città. Perché il numero 17? In realtà il 77 è il mio numero preferito, ma era occupato. Mi identifico in quel numero anche a causa della mia propensione offensiva”.

Foto: Instagram Danilo Veiga