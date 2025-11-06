Danilo Veiga: “Con la Fiorentina una grande vittoria. Siamo in continua crescita e questo aiuta ad aumentare la fiducia”

06/11/2025 | 12:15:07

Il terzino del Lecce, Danilo Veiga, ha parlato in un’intervista a Radio TV Serie A. Queste le sue parole:

“Quella con la Fiorentina è stata una grande vittoria, abbiamo giocato un’ottima partita. Dobbiamo continuare su questa strada, lavorando bene e cercando di fare più punti possibile. È un buon momento per la squadra. Siamo in continua crescita e questo aiuta ad aumentare la fiducia, così come si può vedere dai risultati. Dobbiamo continuare con questo spirito, uno spirito deciso e combattivo. L’ambientamento? Mi sono ambientato subito, la città di Lecce mi ricorda molto casa mia, il tempo in estate è perfetto e le spiagge sono bellissime. Oltre a questo le persone sono tutte amiche tra di loro e molto gentili. Mi piace molto”.

Foto: Instagram Veiga