Danilo Veiga: “Abbiamo fatto una grande partita. Stiamo migliorando offensivamente, difensivamente e tatticamente”

02/11/2025 | 18:40:31

Il difensore del Lecce, Danilo Veiga, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

“È una vittoria che fa classifica e ci da forza mentale. Io penso che oggi abbiamo fatto una grande partita: il primo tempo è stato fantastico, nel secondo abbiamo gestito bene. Se mi aspettavo una Fiorentina così? La Fiorentina non è in un buon momento ma resta una grande squadra. Ci aspettavamo questo tipo di partita, con loro che cercavano spazi. La mia crescita? Sto crescendo bene come tutta la squadra. La fiducia è importante per tutti. Stiamo migliorando offensivamente, difensivamente e tatticamente”.

Foto: Instagram Veiga