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Danilo Veiga: “Abbiamo commesso troppi errori nel primo tempo. Il Frosinone sta facendo un grande campionato ma noi vogliamo salvarci”

25/10/2026 | 21:50:17

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Il difensore del Lecce, Danilo Veiga, ha parlato in conferenza stampa al termine del match perso contro la Juventus. Queste le sue parole:
“Rimpianti? I tifosi si sono fatti sentire, nel secondo tempo abbiamo messo la Juventus in difficoltà, ma abbiamo commesso troppi errori nel primo. Cosa è mancato alla squadra? Abbiamo pagato il primo tempo, stiamo lavorando per essere più pericolosi in avanti e mettere più cross in area. Dobbiamo ripartire dalla ripresa e dal lavoro che facciamo in allenamento. Ora pensiamo al Frosinone, stanno facendo un grande campionato ma noi vogliamo salvarci. Dobbiamo cercare di sfruttare le occasioni che ci concederanno”.
Foto: sito Lecce