Danilo: “Vasco da Gama? Con tutto il rispetto, ma io non so nulla”

Intervenuto ai microfoni di TNTSports Brasil, il difensore della Juventus e della Nazionale brasiliana, Danilo, ha così risposto alla domanda sull’interesse del Vasco da Gama: “Con tutto il rispetto per il Vasco, che è un’istituzione incredibile con fan appassionati, ma io non so nulla. Non mi è mai stato detto nulla”

Foto: Instagram Danilo