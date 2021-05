Danilo: “Tutti i successi sono importanti, ma ora penso già al prossimo”

Terzo trofeo con la Juve con la recente vittoria della Coppa Italia per Danilo, successo che il difensore brasiliano ha commentato così a ESPN: “Tutti i successi sono importanti, soprattutto in un anno di transizione per il club, nel bel mezzo di una pandemia: ha un significato ancora più grande per noi e i nostri fan”.

Danilo, che nella sua carriera ha vinto in tutti i Paesi in cui ha militato (Brasile, Portogallo, Spagna, Inghilterra e Italia), e vanta 25 trofei complessivi, ha aggiunto: “Sono molto realizzato professionalmente, ma ho ancora ambizioni per fare ancora molto di più. I numeri sono importanti e sono molto orgoglioso di tutti questi risultati. Ma penso sempre a vincere il prossimo trofeo e, soprattutto, a godermi questi bellissimi momenti”.