Danilo sulla Juventus: “Tudor è un grande tecnico. Per Wesley serve calma”

22/06/2025 | 12:41:10

Danilo parla a cuore aperto della Juventus e di Tudor. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l’ex difensore bianconero ha commentato l’approccio mostrato dalla squadra nel Mondiale per Club, sottolineando orgoglio e fiducia: “Ho visto la partita con l’Al Ain e sono stato veramente orgoglioso dell’approccio e di come hanno giocato. Parlare della Juventus mi emoziona, io dico sempre che il Flamengo è il mio amore da bambino e la Juventus il mio amore da grande. Tudor è un bravissimo allenatore e anche i ragazzi stanno dimostrando che possono fare un Mondiale importante: gli auguro tutto il meglio, sempre”. Sguardo anche alla nuova Juventus e ai protagonisti in campo e fuori. Danilo ha parlato della nuova dirigenza e del capitano Locatelli: “Locatelli l’ho sentito subito dopo la partita col Venezia, quando ha segnato il rigore decisivo. Sono orgoglioso di lui, portare la squadra in Champions dopo tutto quello che è successo non era facile. La Juventus ora ha preso un’altra direzione, mi auguro che possa intraprendere un percorso vincente. I tifosi lo meritano”. Infine, un consiglio di esperienza per Wesley, oggetto del desiderio di Juve e Roma: “Wesley è pronto per l’Italia – ha concluso – però non bisogna mettergli fretta. È giovane e avrebbe bisogno di un fisiologico periodo di adattamento”.

Foto: Instagram personale