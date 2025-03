Danilo su Guardiola: “Mi ha fatto il lavaggio del cervello. Prima del City giocavo a calcio nel modo sbagliato”

Durante l’intervista concessa al The Guardian, Danilo, ha così parlato della sua esperienza al Manchester City sotto la guida di Pep Guardiola: “Educa i suoi giocatori. Questa è la cosa più importante del suo lavoro. Fa sì che tutti i giocatori pensino al calcio nello stesso modo: tempo, spazio, movimento, possesso, cura del pallone. Ti fa capire gli spazi in campo come nessun altro allenatore e vive la partita emotivamente come nessun altro. Guardiola mi ha fatto il lavaggio del cervello, ma in senso positivo. È stato come essere all’università“, spiega a chiare lettere.

Poi ha proseguito: “Quello che ho vissuto con lui mi ha permesso di alzare il mio livello e di mantenerlo fino a oggi. Non è che fossi un idiota prima di arrivare al Manchester City, ma mi sono reso conto che giocavo a calcio nel modo completamente sbagliato. Se lo avessi incontrato prima, mi avrebbe reso la vita molto più facile. Sono davvero felice di aver potuto giocare sotto la sua guida e di aver imparato da lui”.

Foto: Instagram Danilo