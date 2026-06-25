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Danilo: “Sedicesimi? Siamo il Brasile, non temiamo nessuno”

25/06/2026 | 19:25:20

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Danilo Luiz, ex difensore della Juventus, difensore del Brasile, ha parlato ai canali ufficiali della sua Nazionale dopo l’accesso ai sedicesimi da primi del girone.

Le sue parole: “Le nostre possibilità in questo Mondiale passano dal fatto che tutti si mettano completamente a disposizione della squadra, con anima e corpo, e tutti stanno comprendendo questo spirito. Non esiste un avversario ideale. Dobbiamo affrontare chiunque arriverà con fiducia, entusiasmo e con la consapevolezza di rappresentare il Brasile.”
Foto: Instagram Brasile