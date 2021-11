Danilo: “Sarei curioso di vedere giocare di più Kaio Jorge. Ecco cosa penso dell’addio di Ronaldo”

Danilo ha parlato ai microfoni di Goal Brasile di alcuni suoi compagni di squadra alla Juventus: “Kaio Jorge è un ragazzo che non avevo visto giocare molto. Molta gente parlava bene di lui. E’ molto calmo, sereno, laborioso e ha voglia di imparare. Quest’anno non sta avendo tanto spazio, ma ha risposto bene. E’ un giocatore che tiene bene la palla, ha tecnica ed e sopra la media, ha una tempistica di passaggio molto interessante. Sono molto curioso di vederlo giocare di più. Spero che possa adattarsi il più rapidamente possibile alla Juventus, sono sicuro che tutti sarebbero contenti di lui. Alex Sandro è il padrino del mio secondo figlio. Quando sono con i suoi genitori sento quell’energia e mi trattano come un fglio, proprio come i miei genitori trattano lui. Abbiamo creato un’amicizia profonda”. Sull’addio di Ronaldo: “Qualsiasi squadra dalla quale se ne è andato, ha sofferto la sua mancanza. Gli anni passano e lui e ancora dominante. I numeri non mentono. Ogni occasione è un gol. Non c’e storia, non ci sono parole. E’ estremamente competitivo. Ho imparato molto insieme a lui. Si sentirà e si sente la sua mancanza, ma la Juventus ha la capacita e il DNA per rimettersi in piedi, con tanto lavoro e sacrifcio per poter raggiungere le vittorie. E anche Cristiano lo sa”.

FOTO: Twitter Juventus