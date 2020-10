Danilo: “Quest’anno mi diverto di più perchè giochiamo a calcio. Ronaldo? Mancherebbe a tutti”

Conferenza di vigilia in casa Juventus, che domani sfiderà il Barcellona allo Stadium. Insieme al tecnico Andrea Pirlo (qui per leggere le sue parole), ha parlato il difensore brasiliano, Danilo.

Queste le sue parole: “Dobbiamo muoverci più velocemente, per questo in fase di impostazione giochiamo a tre. Dobbiamo essere più veloci e concentrati, ma secondo me siamo sulla buona strada e abbiamo voglia di imparare. Ma quest’anno mi diverto di più perché giochiamo il pallone”.

Assenza del pubblico: “Il pubblico ci manca in tutte le partite ma è in serate come queste che i tifosi fanno la differenza. Le loro coreografie, gli striscioni, i cori, l’incitamento, la loro spinta, ci mancherà tutto. Queste sono le partite belle da giocare e da vedere per i tifosi, quelle contro le grandi squadre. Noi abbiamo voglia di vincere e fare bene. Chiaramente sarebbe stato meglio con i tifosi, ma noi dobbiamo rimanere ugualmente concentrati anche senza di loro e fare di tutto per far vincere la Juve”.

Su Cristiano Ronaldo: “Lui mancherebbe a qualsiasi squadra, ma noi abbiamo fiducia in ogni giocatore di questa squadra. Abbiamo gente che ha voglia di fare bene e di aiutare a fare il massimo per portare a termine una grande gara. Come ha detto il mister aspettiamo il tampone, sarebbe importante anche solo la sua presenza”.

Foto: Twitter Juventus