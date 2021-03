Danilo: “Pirlo simile a Guardiola. Cristiano è diverso da tutti: giocatore incredibile”

Questa sera la Juventus ospiterà il Porto per la gara valida l’accesso ai quarti di finale di Champions League. Il difensore bianconero Danilo, ex di turno come Alex Sandro, ha parlato proprio della sfida con i portoghesi e più in generale della sua avventura italiana nell’intervista rilasciata a Marca. Queste le sue parole: “L’andata non è andata benissimo anche se il risultato (2-1 n.d.r.) ci dà la possibilità di recuperare e qualificarci ai quarti. Conosco bene il Porto, ci ho giocato quattro stagioni, e so bene che hanno la giusta mentalità per affrontare questo tipo di partite. La Champions un’ossessione? No, molti di noi siamo qui da un paio di anni, non di più. La Champions ha la sua magia ma personalmente voglio dare la stessa importanza a tutte le competizioni“.

Sul rapporto con Pirlo: “Mi piace partecipare alla costruzione del gioco e il mister mi permette di dare una mano alla squadra in questo senso. Il mister qualche anno fa giocava la finale di Champions. Non è semplice trovarsi dall’altra parte. Alle volte sembra voglia toccare il pallone; piano piano sta acquisendo esperienza. Sin dal primo giorno ha avuto un’idea di gioco molto chiara e questo ci rende le cose più facili e ci ha permesso di arrivare a questo punto della stagione con la possibilità di vincere trofei importanti. Differenze con Guardiola? Pep e il suo staff hanno un’idea di calcio molto simile a quella di Pirlo“.

Su Cristiano Ronaldo: “Vederlo allenarsi ogni giorno, segnare gol e avere sempre quella voglia di vincere è incredibile. E’ un calciatore diverso da tutti: ha trentasei anni e gioca ogni partita; non si riposa e non vuol riposare. Per me è un onore far parte della sua storia“.

Foto: Twitter Juventus