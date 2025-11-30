Danilo nella storia: è il primo giocatore a vincere 2 Champions League e 2 Copa Libertadores

30/11/2025 | 13:00:54

Serata magica per Danilo Luiz, ex capitano della Juventus, che ha regalato la Copa Libertadores al Flamengo nella finale contro il Palmeiras. Suo il gol decisivo di testa (qui per l’approfondimento).

Un gol pesante per l’ex Juve, che lo mette nell’olimpo del calcio internazionale. Danilo infatti diventa il primo giocatore della storia a vincere 2 Copa Libetadores e 2 Champions League.

Danilo aveva vinto la prima Copa Libertadores con il Santos nel 2011. Poi il passaggio in Europa ed aveva vinto la Champions League due volte, con Real Madrid, nel 2015-16 e 2016-17. Ora il quarto trionfo, la Copa Libertadores 2025 che lo mette nella storia.

Foto: Instagram personale