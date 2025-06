Danilo: “Il Brasile è un disastro, oggi non può vincere i Mondiali”

05/06/2025 | 14:07:00

Il difensore del Brasile Danilo ha parlato a Romario TV, le sue parole: “Voglio dire, credo in tutto nel calcio. È persino difficile dirlo, perché diranno che il capitano della nazionale brasiliana dirà che il Brasile non può vincere la Coppa del Mondo. Oggi, così com’è, se guardi la nazionale brasiliana, è un disastro. Ora avremo un nuovo allenatore, amministrativamente ci ritroviamo con non so cosa. Nessuno sa cosa succederà. Ma credo davvero che le cose possano migliorare molto da qui al prossimo anno. Dipende dai giocatori, da Ancelotti, dalla capacità di proteggersi da tutto ciò che accade fuori dal campo”.

Foto: Instagram Brasile