Danilo Iervolino, la storia dell’imprenditore che ha salvato la Salernitana

Danilo Iervolino è il nuovo proprietario della Salernitana. Una notizia arrivata allo scoccare del nuovo anno che permette al club campano di evitare in extremis l’esclusione dalla Serie A. Originario di Palma Campania (provincia di Napoli), Iervolino è un imprenditore fondatore tra l’altro dell’Università telematica Pegaso che oggi conta 60 sedi in tutta Italia e le cui quote sono state però cedute lo scorso settembre ad un fondo per circa 1 miliardo di euro. Successivamente ha acquisito il 51% di un’azienda che opera nel settore dell’informazione (Bfc Media). Insomma, uno dei grandi pionieri della formazione online entra ora nel mondo del calcio: i tifosi della Salernitana sono pronti a vederlo all’opera.

FOTO: Instagram Iervolino