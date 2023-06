Danilo festeggia le 50 presenze con il Brasile: “Grande emozione, la prima volta in Nazionale c’erano solo lo chef e il responsabile della comunicazione”

Il difensore Danilo della Juventus ha raggiunto le 50 presenze con la maglia della Nazionale brasiliana. Il giocatore ha così parlato ai canali ufficiali: “Voglio ringraziare il presidente per le sue parole, è un grande onore ricevere questo riconoscimento. La prima volta che sono stato al centro tecnico, penso ci fossero solo il responsabile della comunicazione e lo chef. Spero di poterci essere ancora per molte altre partite, ringrazio tutti per l’amore e per l’impegno che mettete in ogni partita, in ogni allenamento. Possiamo raggiungere grandi risultati con la nostra nazionale”.

Foto: twitter Juventus