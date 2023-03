Danilo dopo il rinnovo: “Voglio riportare la Juventus al posto che si merita”

Danilo Luiz da Silva ha commentato sui social il rinnovo di contratto fino al 2025 con la Juventus ufficializzato in giornata: “Alla Juventus mi sono sentito subito a casa. Ho sentito che sarei potuto rimanere sotto la Mole per tanto tempo e oggi, con orgoglio , posso dire che sarà così. Ringrazio il club, i miei compagni di squadra che sono sempre al mio fianco in ogni battaglia e anche tutti i tifosi che ogni giorno mi fanno sentire speciale. Quello che voglio è ricambiare tutto l’affetto che mi dimostrate riportando la Juve al posto che si merita: Forza Juve, fino alla fine, INSIEME”.

Foto: Instagram Danilo