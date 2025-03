Danilo: “Critiche? Ho sofferto così tanto che ho dovuto cercare un aiuto psicologico”

Il difensore ex Juventus e Real Madrid Danilo, ha parlato al The Guardian, di come ha affrontato il problema delle critiche quando era in Spagna: “Il Real Madrid è stato il culmine di questo problema, perché è il club più grande del mondo. Ho sofferto così tanto che ho dovuto cercare un aiuto psicologico. Ci sono stati momenti in cui sembrava che non ricordassi più come si gioca a calcio”. Prosegue: “Le critiche mi hanno fatto molto male. Ne sono rimasto completamente coinvolto, sui social media, su tutto. È stato allora che ho iniziato a lavorare con uno psicologo sportivo”.

Si sofferma poi sul rapporto con Guardiola quando era al Manchester City: “Pep Guardiola educa i suoi giocatori. Questa è la parte più importante del suo lavoro. Fa sì che tutti i giocatori pensino al calcio allo stesso modo: tempo, spazio, movimento, possesso, prendersi cura della palla. Mi ha trasmesso una buona dose di rispetto, ma in senso positivo. Era come essere all’università. Ciò che ho vissuto con lui mi ha permesso di alzare il mio livello e di mantenerlo fino a oggi . Non è che fossi un idiota prima di arrivare al Manchester City, ma ho capito che giocavo a calcio in modo completamente sbagliato. Se l’avessi conosciuto prima, la mia vita sarebbe stata molto più facile”.

Foto: Instagram Danilo