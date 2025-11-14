Danilo: “Credevo di chiudere la carriera alla Juventus, è stato il mio club più importante”

Danilo, intervistato da GeGlobo, ha parlato della sua carriera e del suo passato alla Juventus: “In genere, un giocatore termina la sua carriera tra i 35 e i 40 anni, e ha tutta una vita davanti a sé. Così tanto da fare, così tanti mondi… Una cosa che non mi piace molto qui in Brasile è che limitiamo troppo i giocatori al semplice ruolo di calciatori. Il che è già tanto, ci sono molte responsabilità, molti obblighi, ma possiamo essere poliedrici. Possiamo affrontare molti problemi, molte situazioni, purché non interferiscano negativamente con la nostra attività principale, che è quella di atleta. Quando andrò in pensione, voglio provare molte cose, molti ambiti, molti modi di vivere. Certamente, il club più importante della mia vita è la Juventus, non l’ho mai nascosto. Per tutto ciò che ho vissuto lì, per il club, per la città e per la storia, non pensavo sarei tornato al Flamengo”.

Foto: Instagram Danilo