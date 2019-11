Danilo: “CR7? Mi ha detto che con lui il Brasile avrebbe 5 Mondiali in più”

Danilo, laterale della Juve, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN Brasile soffermandosi anche sul rapporto con Cristiano Ronaldo: “Lo conosco dai tempi del Real Madrid ed è stato bello ritrovarlo alla Juve. Oltre alla grande qualità, ha un’attenzione per i dettagli che spiega tutti i risultati ottenuti. Lui mi ha detto che se avesse giocato per il Brasile avremmo già cinque Mondiali in più”, ha chiuso Danilo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus