Danilo: “Avevo detto che non sarei tornato in Brasile. Poi le cose cambiano”

Danilo Luiz, ex calciatore della Juventus, ha parlato al podcast “Muito Alem do Desporto” dove si è raccontato su diversi temi.

Queste le sue parole: “Ho sempre detto che non sarei tornato in Brasile, che sarebbe stato molto difficile. Ma per fortuna abbiamo la possibilità di riformulare le idee, riformulare i pensieri, perché forse, se avessi continuato dritto su quella linea di non tornare nel calcio brasiliano, non starei vivendo alcune emozioni che, in così poco tempo, sto già provando”.

Perché il Flamengo? “Doveva essere il Flamengo. Perché da bambino, lì a Bicas, sono sempre stato un tifoso accanito, fanatico del Flamengo. Quando il Flamengo segnava un gol, correvo per strada festeggiando. Doveva essere il Flamengo, perché avevo bisogno di vivere questo e farlo vivere anche ai miei genitori, ai miei fratelli, che sono anche loro tifosi del Flamengo”.

I motivi dietro questa scelta? “Il mio ritorno in Brasile ha molto a che fare con il calcio. Ha molto a che vedere con ciò che ho imparato in termini di mentalità, esperienza e cultura calcistica in tutti i paesi in cui sono stato. Ma ha anche molto a che fare con l’aspetto sociale. Credo che il mio ritorno, così come quello di altri grandi atleti come Oscar, Lucas Moura, Neymar, Alex Sandro, abbia un significato profondo. Sono giocatori che hanno vissuto molti anni in Europa e hanno conquistato tutto. E molto più che i titoli, hanno conquistato un rispetto che forse i giocatori del passato non avevano. Non sto parlando di qualità o cose del genere, ma di rispetto nel senso che quasi tutti noi eravamo capitani. La maggior parte di noi è rimasta a lungo nei club, facendosi coinvolgere davvero dalla cultura del club e del Paese. Abbiamo imparato le lingue dei posti in cui abbiamo vissuto. Quindi tutti noi stiamo tornando con un bagaglio molto diverso, che deve essere usato in modo deciso per quanto riguarda l’aspetto sociale. Con l’immagine che rappresentiamo per le nuove generazioni, con quello che possiamo ispirare in loro. Credo che la mia inquietudine mi abbia riportato in Brasile proprio per questo motivo, e accetto questa responsabilità e questo ruolo. E spero di riuscire a trovare i modi

giusti per farlo”.

Foto: twitter Juve