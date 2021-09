Danilo: “Allegri ha la vittoria nel DNA. In Champions solo tre squadre meglio di noi”

Danilo, difensore brasiliano della Juventus, è stato intervistato dallo youtuber brasiliano Fui CLear. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Allegri ha la vittoria nel DNA e ha scritto pagine di storia incredibili – riporta TuttoJuve – in Champions non partiamo come favoriti, ma siamo motivati ad essere competitivi”.

Sulla Champions League.

“Liverpool, Manchester City e PSG sono un passo avanti a noi. Io da due anni mi identifico con l’identità del club bianconero: è una società familiare, con una capacità di lavorare e reinventarsi, qui si può lavorare”.

Foto: Twitter Juventus