Danilo: “Alla Juve ho sempre dato tutto. Il mio addio? Tra qualche anno parlerò”

21/10/2025 | 11:45:26

Danilo Luiz, ex capitano della Juventus, ex anche del Real Madrid, ora difensore del Glamengo, ha parlato alla Gazzetta dello Sport della sfida di domani al Bernabeu, in Champions.

Queste le sue parole: “Addio alla Juve? Non ho rimpianti, fino all’ultimo giorno ho dato ciò che avevo dentro: impegno, dedizione. La voglia di restare, l’amore per il club. Alla Juve ho imparato e dato tanto, è finita perché la vita è così, le cose succedono per un motivo che magari sul momento non è chiaro, ma tra qualche anno penso si capirà meglio e parlerò”. I

Sulla Juve attuale: come reagire a un momento così complicato? “Ci vuole pazienza. Bisogna stringersi intorno all’allenatore e alla squadra. E’ incostante, perchè nelle partite secche dimostra di poter battere chiunque, come l’Inter. Se trovasse più continuità di risultati credo che potrà ambire a qualcosa di importante”.

Su Real-Juve: “La gara che tutti vorrebbero giocare, una top sfida in Europa, due grandi club, due filosofie di club vincenti. Sarà una partita bella da vedere. Come ho detto, al Bernabeu si può perdere, ma questa Juve può davvero scrivere una storia incredibile”.

Foto: Instagram personale