Daniel Maldini non si ferma: quarto gol consecutivo!

11/10/2026 | 21:41:01

Nel giorno del suo venticinquesimo compleanno, Daniel Maldini si regala un gol contro la Juventus che sta decidendo, per il momento, la sfida all’Unipol Domus. Il giocatore del Cagliari ha aperto il match con un mancino che è passato sotto le braccia di Vicario, al termine di un’azione con diversi rimpalli e rifinita da Mendy. Per il cagliaritano, fresco di convocazione in Nazionale da Roberto Mancini, si tratta del quarto gol consecutivo in campionato, dopo quelli realizzati contro Lecce, Atalanta e Udinese.

Foto: Instagram Maldini