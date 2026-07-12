Daniel Maldini: il Cagliari spinge da 9 giorni. E si avvicina

12/07/2026 | 23:35:55

Daniel Maldini e il Cagliari: ve lo abbiamo svelato a sorpresa il 3 luglio quando il profilo era stato proposto al club rossoblù nell’ambito dell’operazione Gaetano con l’Atalanta. Ma il Cagliari aveva preferito staccare le due operazioni, senza perdere di vista il figlio d’arte. Dopo quanto vi abbiamo raccontato ulteriormente pochi giorni fa, possiamo aggiungere che il Cagliari ha ripreso a spingere, ci sono ottimi rapporti con l’Atalanta e la predisposizione del diretto interessato. Non è una trattativa completata, c’è un altro club di Serie A su Maldini, ma il Cagliari si avvicina…

foto sito lazio