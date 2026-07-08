Daniel Maldini-Cagliari: i sondaggi di 5 giorni fa e i dialoghi che continuano

08/07/2026 | 23:00:08

Cinque giorni fa, era il 3 luglio, vi avevamo parlato di un sondaggio a sorpresa del Cagliari per Daniel Maldini. A quei tempi una possibilità di inserirlo nella trattativa per Gaetano, senza sviluppi. Ma evidentemente è un profilo che viene ancora valutato, visto che nelle ultime ore ci sono stati altri contatti con l’Atalanta e con il suo agente. Presto verrà presa una decisione definitiva.

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