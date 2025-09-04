Levy (ex presidente Spurs): “Abbiamo trasformato il Tottenham in una realtà globale. Continuerò a sostenervi”

04/09/2025 | 19:30:02

In seguito all’annuncio delle dimissioni di Daniel Levy da presidente del Tottenham, l’ex primo tifoso degli Spurs ha rilasciato delle toccanti dichiarazioni: “Sono incredibilmente orgoglioso del lavoro che ho svolto insieme al team esecutivo e a tutti i nostri dipendenti. Abbiamo trasformato questo club in una realtà globale di rilievo, competendo ai massimi livelli. Più di ogni cosa, abbiamo costruito una comunità. Sono stato fortunato a lavorare con alcune delle persone più straordinarie in questo sport, dal team di LilywhiteHouse e HotspurWay a tutti i giocatori e allenatori nel corso degli anni. Voglio ringraziare tutti i tifosi che mi hanno supportato in questi anni. Non è stato sempre un percorso facile, ma sono stati fatti progressi significativi. Continuerò a sostenere questo club con passione”.

Foto: X Tottenham