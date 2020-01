Dani Olmo: “Voglio fare un passo in avanti, sono felice che il Barcellona stia pensando di riportarmi a casa”

Dani Olmo, gioiello della Dinamo Zagabria, conferma l’ipotesi di un addio a breve. Se nei giorni scorsi era stato lo stesso club a lanciare alcuni indizi, adesso è il giocatore a confidare di essere lusingato dell’interesse del Barcellona nei suoi confronti. Queste le parole rilasciate a L’Esportiu: “Mi rende felice che il Barcellona riconsideri la possibilità di riportarmi a casa. Il mio l’obiettivo è quello di andare al campionato europeo. Voglio fare un passo avanti. E non solo per andare al campionato europeo, ma anche per continuare a migliorare“.

Foto: Twitter Euro 2020