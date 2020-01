Dani Olmo verso il Lipsia: operazione da 30 milioni più bonus

Dani Olmo lascerà la Dinamo Zagabria, ma non per venire in Italia. Il talento croato classe 1998 è ormai prossimo alla firma con il Lipsia. In giornata il club tedesco dovrebbe trovare l’accordo per accaparrarsi il cartellino del giovane centrocampista, per una cifra intorno ai 30 milioni più bonus. Superata, quindi, la concorrenza del Milan, vicino nei giorni scorsi al giocatore, ma poi condizionato dalle uscite bloccate. Dani Olmo è atteso in Germania per le visite, affare in chiusura.

Foto: Bild