Dani Olmo: “Triplete? Al Barcellona l’obiettivo è vincere sempre. Qui ogni giorno è speciale”

29/04/2025 | 17:20:28

Dani Olmo, attaccante del Barcellona ha parlato a UCL Show, soffermandosi sui temi della Champions alla vigilia della semifinale contro l’Inter.

Queste le sue parole: “Sono partito dieci anni fa e sono tornato quest’anno, qualcuno dice che ho chiuso il cerchio. Sono entrato alla Masia che avevo 14 anni, mi ha aiutato a crescere. Non sei più con i tuoi genitori, devi fare tutto da solo. I ragazzi che escono dalla Masia non sono cloni, anche se imparano la filosofia del Barcellona. Chi esce impara le cose che lo possono aiutare per migliorare”.

Com’è stato tornare a casa? “Mi sembrava impossibile arrivare in prima squadra quando ero piccolo, ecco perché essere qui è una grande sfida. Ogni giorno in cui vesto la maglia del Barcellona è speciale, ma per me è solo l’inizio: voglio proseguire il mio percorso, far vedere il mio gioco e conquistare titoli con questa maglia. Triplete? Certo, al Barcellona giochi sempre per vincere tutto, ci proveremo”.

Foto: Instagram Barcellona