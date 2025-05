Dani Olmo: “Raddoppio su Yamal? Bene, ci sarà più spazio per noi. Vogliamo la finale”

05/05/2025 | 18:40:25

Intervenuto in conferenza stampa, il centrocampista del Barcellona, Dani Olmo, ha così parlato in vista della gara di ritorno contro l’Inter a San Siro: “È una partita fondamentale, la motivazione è massima come è ovvio per una semifinale che porterà a una finale di Champions. C’è grande voglia di vincere domani sera”.

Sul suo primo anno in blaugrana: “Sono contento, sono venuto per giocare per un obiettivo, cioè vincere. Abbiamo già vinto due competizioni su quattro, ne rimangono due e l’obiettivo è chiaro. Ci sono ovviamente situazioni in cui non sono stato bene, vorrei avere continuità e ora mi sento bene. Sono concentrato sul presente, pronto, motivato per aiutare la squadra”.

Sulla sfida di domani: “Sappiamo che è una settimana importante, domani abbiamo una partita che ci potrà portare a un’altra finale. Non sarà facile, ma verrà prima la gara di domani e poi il Clasico. All’andata abbiamo giocato ad armi pari, ci sono state situazioni in cui avremmo potuto difendere meglio. Può capitare e dovremo essere pronti, il nostro obiettivo è vincere domani, facendo un bel calcio. Il fattore campo può portare beneficio a chi gioca in casa, ma abbiamo giocato in campi come il Wanda Metropolitano o il Bernabeu e siamo riusciti a vincere o comunque a qualificarci. Giocare in uno stadio del genere ci motiva, magari potessimo farlo ogni anno. È merito di tutta la squadra se siamo qua, ogni partita l’abbiamo vinta per merito del lavoro di tutti ed è questa la cosa fondamentale”.

Su Lamine Yamal: “Sappiamo bene che giocatore sia Lamine, quanto sia importante per la squadra. Sono partite che prepariamo come le altre, lui sta bene ed è tranquillo: ha voglia di dimostrare perché viene considerato il migliore. Raddoppio su di lui? Vorrebbe dire che ci sarebbe un giocatore libero, Lamine ha dimostrato di poter giocare uno contro uno, ma anche uno contro due o contro tre. Se in tre vanno su di lui, ne avremo due liberi: meglio così”.

Infine, su Flick: “È un tecnico molto vicino ai giocatori, manda messaggi chiari su cosa vuole fare. Ha uno stilo di gioco, una visione chiara di come vuole si giochi a calcio. Credo stiamo facendo il massimo possibile, per ora non c’è motivo di cambiare nulla. Vogliamo andare in fondo tutti insieme”.

Foto: Instagram Barcelona