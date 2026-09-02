Dani Olmo: “Non capisco l’Atletico su Alvarez. Tutti abbiamo dei sogni…”

02/09/2026 | 19:19:13

Dani Olmo, trequartista del Barcellona e della Nazionale spagnola, è stato ricevuto quest’oggi al Municipio di Terrassa, dove è stato accolto come un re per la vittoria della Coppa del Mondo. Nell’occasione, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla querelle Julian Alvarez: “È un grande giocatore, uno dei migliori al mondo. Questo è il calcio. Ci sono cose che succedono e altre no. Il club ha fatto un lavoro spettacolare sul mercato. Non capisco l’Atlético. Tutti abbiamo i nostri sogni. Julián era chiaro e lottava per i suoi sogni, ma ci sono situazioni esterne che non si possono controllare. La vita va avanti e questo non si ferma. Ci aspetta sicuramente un anno molto buono”.

Foto: Instagram Barcellona