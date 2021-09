Dani Olmo: “Io al Barça? Non c’era il tempo. Ora testa al Lipsia”

Ai microfoni del quotidiano tedesco ‘Süddeutsche Zeitung’, Dani Olmo ha confermato la trattativa tra Barça e Lipsia nell’ultima giornata di mercato per il suo passaggio in blaugrana (una notizia che aveva rivelato in esclusiva Mundo Deportivo). Ma ha anche spiegato che il trasferimento non si è concretizzato per mancanza dei tempi per definire l’accordo. Ecco le parole del calciatore:

“Non c’era nemmeno il tempo di pensare a un trasferimento, è stato tutto troppo veloce. Per ora ho la testa concentrata sulla stagione con il Lipsia e sto bene qui. Voglio davvero giocare, lottare di nuovo con il Lipsia nei tornei internazionali. Questa è la mia motivazione”.

Foto: Instagram Dani Olmo