Dani Olmo confessa: “Volevo andare via, avevo offerte importanti. Se valgo 40 milioni…”

Dani Olmo, fantasista della Dinamo Zagabria cercato con insistenza da diversi top club europei in estate, ha parlato ai microfoni di Sportske Novosti: “Non mi nascondo: volevo andarmene dalla Dinamo Mosca. Avevo offerte da club dei cinque maggiori campionati, credo che quest’estate fosse il momento migliore per andarmene. Il prezzo? Se valgo quaranta milioni non lo so. Credo sia un prezzo alto. Non perché valga meno, ma stiamo parlando del campionato croato e i club stranieri non hanno mai pagato nessuno così tanto in Croazia”.

Foto: dnevikba