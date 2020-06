Dani Olmo confessa: “Milan? Sì, c’è stata un’italiana interessata. Ma ho scelto il Lipsia per il progetto”

Dani Olmo, talento del Lipsia, ha parlato ai microfoni di AS confessando il corteggiamento del Milan dei mesi scorsi. Queste le sue dichiarazioni: “Interesse del Milan? Sì, c’è stato qualcosa con un club italiano, ma non posso aggiungere altro. Alla fine ho deciso di firmare per il Lipsia. Ho pensato che fosse la decisione migliore e il miglior passo che potessi fare nella mia carriera. Le chiamate del ds Markus Krösche e di mister Julian Nagelsmann mi hanno convinto. Mi è piaciuto il loro progetto e il modo in cui lavorano con i giovani”.

Foto: Twitter ufficiale Lipsia