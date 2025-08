Dani Olmo: “Avremmo potuto vincere la Champions. La gara con l’Inter ci serve da lezione”

01/08/2025 | 23:45:11

Dani Olmo, attaccante del Barcellona, in una intervista a Sport ha parlato degli obiettivi dei catalani, con l’obiettivo dichiarato che la Champions League: “È un sogno, questo è certo. L’anno scorso potevamo arrivare in finale, ma non ci siamo riusciti per piccoli dettagli. Ora abbiamo un’altra possibilità. Se avessimo segnato un gol in più, non staremmo qui a parlarne. Qualcosa da migliorare c’è, e questo ci servirà da lezione”.

Foto: Instagram Barcellona