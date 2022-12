Dani Alves: “Semifinale contro Messi? Siamo qui per dare tutto, non a scegliere gli avversari”

Il Brasile stende la Corea del Sud e vola ai quarti di finale della Coppa del Mondo dove troverà la Croazia. Dopo il successo della Seleçao, Dani Alves ha così risposto alla domanda sulla possibilità di trovare l’Argentina di Messi in semifinale: “Una semifinale con Messi? Non siamo qui per scegliere gli avversari. Dobbiamo dare tutto quello che abbiamo e combattere. Non possiamo pensare alle semifinali, perché siamo ai quarti. Per rispetto della Croazia siamo concentrati su questa partita. D’altra parte ha molta qualità, merita la nostra attenzione al 110%”.

Foto: Instagram Dani Alves