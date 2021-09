Dani Alves salta gli allenamenti, è rottura con il San Paolo. Il ds: “Non giocherà più con noi”

Dani Alves e il San Paolo hanno rotto. Il 38enne terzino non si è presentato agli allenamenti a causa del mancato pagamento degli stipendi arretrati (circa 2 milioni) e il club ha risposto con un video pubblicato sui socialin cui il ds Carlos Belmonte ha parlato così: “Daniel Alves e Miranda erano con la nazionale brasiliana e dovevano presentarsi oggi per svolgere gli allenamenti in vista delle prossime partite. Miranda ha partecipato, si è allenato normalmente, mentre Dani Alves no. I suoi rappresentanti ci hanno informato che non tornerà fino a quando il debito non sarà stato saldato. Un debito che il San Paolo riconosce; la scorsa settimana abbiamo fatto una proposta cercando un compromesso, ma non è stata accettata. La trattativa adesso proseguirà con il dipartimento legale e finanziario. Dal punto di vista sportivo, abbiamo preso la decisione e comunicato a Hernán Crespo che Daniel Alves non sarà più disponibile per giocare con noi. Il San Paolo è più importante di tutti”.