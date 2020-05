Dani Alves: “Neymar calciatore speciale, ma spesso ha troppe responsabilità”

Dani Alves, terzino ex Juventus ora al San Paolo, ha parlato durante il programma Jogo Alberto di Neymar: “Ha sempre avuto troppe responsabilità ma in campo ottiene sempre grandi risultati. La gente pensa che i calciatori non abbiano problemi, in realtà siamo umani anche noi. Neymar è una delle persone più pure che abbia mai incontrato. Ha una sua personalità, è nato per essere speciale. Deve solo concentrarsi sulle sue potenzialità”.