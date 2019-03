Dani Alves ha utilizzato Twitter per prendere le distanze sul rinnovo di contratto, riportato da più fonti, con il Paris Saint-Germain. Dani Alves ha pubblicato faccine dubbiose, con risatina finale, quasi come se volesse non confermare una notizia data per certa. Presto conosceremo la verità e capiremo se Alves ha voluto soltanto depistare, oppure se il suo futuro sarà altrove.

Foto: The Sun