Dani Alves: “Futuro? Dipenderà dalla proposta che mi verrà fatta. Voglio una squadra…”

Il difensore brasiliano del Paris Saint-Germain, Dani Alves, ha parlato a proposito del proprio futuro nel corso di un’intervista rilasciata a Sport: “Non so cosa accadrà. Tutto dipenderà dalla proposta che mi verrà fatta. Sono vicino ai tifosi del Psg e a chi si preoccupa del club. E’ anche vero che non sono stati raggiunti i risultati attesi. Voglio una squadra che sappia come si combatte per arrivare ai traguardi a cui aspiriamo”.

Foto: As