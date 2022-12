Al minuto 63 della sfida tra Brasile e Corea del Sud, arriva la presenza numero 126 per Dani Alves. E il terzino ex Barcellona balza al secondo posto in solitaria nella speciale classifica dei calciatori con più presenze nella Seleçao. Superato Roberto Carlos. Davanti resta l’irraggiungibile Cafu, a quota 142.

Foto: Instagram Dani Alves