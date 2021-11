Dani Alves: “E’ un privilegio essere qui. Con la maglia del Barça mi sento un supereroe”

Dani Alves è tornato a casa. Il brasiliano verrà presentato mercoledì, ecco la sua prima intervista rilasciata a Barça TV: “Sono ancora sotto shock. Volevo tornare da molto tempo, è un privilegio e cercheremo di far tornare il Barça che tutti conosciamo. Sarà un lungo processo ma dobbiamo accelerarlo perché qui non c’è margine per sbagliare. Affronterò una sfida incredibile, una di quelle più affascinanti. Ricostruire, lottare, sudare… difendere la maglia. Ci sono due maglie che quando le indosso mi sento un supereroe: quella brasiliana e quella del Barça. Spero di contagiare i miei compagni”.

Sostegno e carica: “Tutti rappresentiamo il Barça, giocatori e tifosi. Non si può smettere di sostenere la squadra. Ora è il momento di unire le forze, tifare, dare tutto quello che abbiamo dentro. Ho vissuto i momenti più belli della mia carriera a Barcellona, era inevitabile che tornassi. Sono sorpreso di averlo fatto da giocatore, ma sarei tornato in un altro ruolo. Voglio continuare a vincere, dobbiamo credere che questo sia il miglior club del mondo”.