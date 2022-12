Dani Alves: “E’ stato il mio ultimo Mondiale, non penso lo sarà anche per Neymar”

Al termine della partita tra Brasile e Croazia, Dani Alves ha parlato del suo futuro e del futuro di Neymar, spiegando che, nonostante le parole di Neymar, questo non deve essere l’ultimo Mondiale del fenomeno del Psg: “Questo Mondiale è stato il mio ultimo, era nell’aria ma è arrivato il momento di dirlo ufficialmente. Non credo che sarà lo stesso per Neymar, il Brasile ha bisogno di lui, è un ragazzo fantastico”.

Foto: Instagram Dani Alves