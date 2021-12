Dani Alves e Lenglet positivi al Covid. L’annuncio del Barcellona

Anche il Barcellona deve fare i conti con il Covid. Al ritorno dalle vacanze natalizie Dani Alves e Lenglet sono risultati positivi ai tamponi ai quali si sono sottoposti. Il comunicato dei blaugrana: “Clément Lenglet e Dani Alves dell’FC Barcelona sono entrambi risultati positivi al Covid-19 e non prenderanno parte alla sessione di allenamento di domani alle 18:00 CET alla Ciutat Esportiva Joan Gamper. I giocatori si sentono entrambi in buona salute e sono in isolamento domiciliare. Il club ha informato le autorità competenti”.

FOTO: Twitter Barcellona