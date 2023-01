Dani Alves arrestato per violenza sessuale: il giocatore è stato trasferito in carcere

Stamattina l’esterno brasiliano Danio Alves è stato arrestato a Barcellona con l’accusa di violenza sessuale. La Procura di Barcellona ha chiesto l’inserimento in custodia cautelare e senza cauzione per l’esterno ex Barcellona, PSG e Juve per un reato di violenza sessuale. Il giudice ha accettato questa proposta e, di conseguenza, Dani Alves è stato trasferito nel carcere di Barcellona, dove attenderà la sentenza.

Foto: twitter Barcellona