Dani Alves andrà in Qatar: è il brasiliano più anziano ad essere convocato per un Mondiale

Il commissario tecnico Tite ha reso noti i convocati del Brasile per il prossimo Mondiale in Qatar. Tra i convocati spicca Dani Alves autore di un nuovo record. A 39 anni, il terzino destro del Pumas ha cancellato il primato di Djalma Santos (37 anni nel 1966) ed è diventato il calciatore brasiliano più anziano ad essere convocato per un Mondiale.

Foto: Dani Alves Instagram