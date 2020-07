Stasera Cosenza-Pisa è una sfida fondamentale per zona playoff e salvezza. In fase di presentazione Luca D’Angelo, tecnico nerazzurro, si è soffermato su Raoul Asencio passato proprio dal Pisa al Cosenza (via Genoa) lo scorso gennaio: “Se ha giocato poco, se non gli ha dato le giuste opportunità, la colpa è soltanto mia. Quando accadano cose del genere è giusto che un allenatore si prenda le responsabilita”.

